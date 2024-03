“Urge super cónsul en Austin, Ley SB4 le cae muy bien a los texanos”

Freno a Ley SB4 no es permanente, tenemos cinco años sin cónsul en Austin, señala analista

“Nos salvó una corte de apelaciones, luego de que la Corte Suprema aprobó la Ley SB4, a partir de la cual comenzarían las deportaciones y más racismo”, sin embargo, “le están haciendo el juego a Trump”, consideró el analista Rafael Fernández de Castro en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, quien asegura hace falta “un super cónsul en Austin… luego de que entregamos la plaza”.

El director del Centro de Estudios Mex-USA de la Universidad de California en San Diego, recordó que eso lo vimos en 2010 con la Ley SB1070 en la campaña de Bush. Los estados como Texas, pro trumpistas y anti Biden han puesto trabas en la frontera ente las intangibles la SB4, que “le cae bien a casi todo texano por que sienten demasiada gente llegando de la frontera sur, en diciembre hubo más de 300 mil personas halladas por la patrulla fronteriza” y cada año se rompe récord.

“Dejaron a un individuo… Pablo Marentes, me reporta todo el mundo que no hace nada… no hemos tenido un representante de México en la capital de Texas, era para tener un buen cónsul”, “Tenemos cinco años y medio sin cónsul en Austín, en donde se necesita un super cónsul”.

Reprochó que “hemos arrastrado los pies en el tema de ordenar la frontera sur y norte… hacemos el trabajo sucio, pero a medias”.

Ahora dijo, ”estamos muy brabucones y si gana la Ley SB4 y Trump tenemos que recibir a los connacionales… esto es una probadita de lo que puede ocurrir si gana Trump”, pero “no se vale hacer alharaca, cuando no hemos tenido una política consular y diplomática para Texas”.

Por ello sugiere “la descentralización y que Meade piense cómo tratar Texas y California”, los principales estados en la migración.

Finalmente adelantó que Greg Abbott, gobernador de Texas podría ser compañero de fórmula con Trump rumbo a la presidencia.