Reforma hizo una mala comparación: Jorge Álvarez Máynez

“Reforma ha sido un periódico serio con las encuestas, pero hay una situación que no se majea con pulcritud”, porque dice ‘se desfonda’, pero “a mi me comparan con una campaña que no erala mía”, señaló el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y señaló que poner al presidente de la República en el centro de la elección es un error de cálculo para todas las encuestas; no obstante dijo, “las otras campañas no tienen margen de crecimiento”.

A más de 15 días de campaña presidencial y en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, afirmó que su campaña tiene la menor carga negativa, a diferencia de la alianza PAN-PRI-PRD “que no tienen margen de crecimiento” por lo que se dijo confiado de estar en la contienda.

Sobre la cobertura equitativa que exigió Xóchitl Gálvez, dijo que México ha cambiado recordó la adversidad que enfrentó patricia Mercado en el 2006, “tiempos de verdadera exclusión”, pues de acuerdo al monitoreo del INE, “donde las candidatas tienen niveles de cobertura prácticamente del 40% y yo cercano al 20%; no obstante, dijo “demanda que nosotros hagamos una campaña que sea vistosa, que sea tractiva que dé de qué hablar”.

“Hay una desesperación por grupos de poder que apostaron por la candidatura del PRI-PAN-PRD… gastaron millones, adelantaron cinco seis meses la campaña y no ha podido subir un punto porcentual”.





¿Qué hay del modelo de seguridad?

El candidato de Movimiento Ciudadano negó bukelismo en su propuesta de Plan Nacional de Pacificación y señaló que México lleva tres sexenios con un modelo fracasado que apostó por el prohibicionismo, punitivismo y militarización por lo que él apuesta por “una academia nacional de policía” para policías civiles bien pagadas y bien capacitadas en lugar de una mega cárcel, que plantea la candidata de la alianza PRI-PAN” .

Reconoció que “México ganará con una agenda con perspectiva de género”, y en materia de drogas dijo “se han estigmatizado” por lo que resalto la necesidad de la regulación.

Sobre los debates dijo “me gustaría un formato más abierto menos acartonado”, en tanto, aseguró que las universidades son paraísos en donde a diferencia de las redes sociales como “X”, se puede conversar para ver hacia un futuro más allá de la polarización por lo que buena parte de su agenda la ha dedicado a esos foros y adelantó que este día estará en la Ibero y posteriormente en el encuentro nacional con los miembros de la Coparmex.