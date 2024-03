Terapias holísticas, un spa para dejar atrás los problemas desde lo espiritual y energético

¿Muchas veces has sentido que algo no te deja avanzar en tu vida? Quizá sea un problema o una situación que se repite constantemente y no comprendes por qué; Arturo Segura, Dueño de Serena Wellness Spa nos habla sobre las terapias holísticas mediante el spa espiritual.

Se busca sanar algo que acontece en nuestra vida. La terapia holística nos permite encontrar el inicio de una línea de nuestros antepasados que nos sigue porque no se ha curado. Cuando las personas buscan sanar se acercan para que sepamos de dónde viene, sea amor, salud, problemas, etc. Son situaciones que se tratan de uno en uno, es un mantenimiento que parte desde lo principal. En una terapia no se nace todo. Las constelaciones se pueden llamar individualmente o en grupo, todo depende del proceso de sanación al que estés dispuesto a desarrollar para poder cerrar ciclos que te impiden continuar con tu vida de manera placentera. — Arturo Segura, dueño de Serena Wellness Spa

¿Todos son aptos para la terapia?

La terapia necesita de una apertura mental para poder aceptar lo que venga, a lo que se va a enfrentar, debe estar con disposición para cambiar y romper con ciclos que deba cerrar para tener una vida plena.

La terapia se puede dar en pareja, familia o con hijos

.Hay que entender que existe una preselección energética.

Debe haber una aceptación de roles para trascender.