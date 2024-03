La infidelidad ¿una decisión o una elección?

Las relaciones afectivas suelen ser complicadas porque el ser humano lo es, pero así como podemos entendernos con una persona y relacionarnos, debemos marcar límites para que la convivencia no se vuelva complicada, Ana Franco Márquez, la sexóloga de En Fin W nos cuenta cómo sobre llevar una situación así, o por lo menos cómo manejarla.

El concepto de infidelidad es subjetivo, lo más sano es decir desde que se inicia una relación qué es para ti una infidelidad, porque para lo que uno no es así, para la otra sí, lo que podría llevar a problemas de entendimiento. — Ana Franco Márquez, sexóloga

Acciones generales que se pueden considerar como infidelidad

Un beso con alguien que no es tu pareja sentimental

Textear con alguien de manera coqueta

Verse con alguien que muestra intenciones más allá de una amistad

Dar pie a que pueda pasar “algo más”

Se romantiza mucho el “perdonar es olvidar”, pero no es así, si vas a decidir pasar la situación debes llevar un acompañamiento, todo se puede arreglar, pero para saber si quieres hacerlo necesitas de un especialista, porque el recuerdo siempre queda, si lo pasas por alto ya no debes recordar el momento, la confianza se debe volver a construir y es una labor ardua tras la ruptura de la misma — Ana Franco Márquez, sexóloga

¿Qué es una infidelidad?

Faltar a los acuerdos en pareja ´

Involucrarte sentimental o físicamente con alguien ajeno a tu pareja

Si eres infiel considero que debes replantearte si quieres estar o no con la persona que tienes una relación, si faltas a los acuerdos de tu relación lo mejor es considerarlo y tener confianza de hablar para no lastimar a la pareja. Estadísticamente hablando, hoy en día de cada 10 hombres 6 son infieles, de cada 10 mujeres 5 son infieles, pero... de cada 10 personas infieles solo 1 trasciende a una relación formal con la tercera persona en cuestión — Ana Franco Márquez, sexóloga

Cravetiger Ampliar

Si has sido infiel ¿cómo lo has resuelto si es que lo has hecho? ¿has podido perdonar?