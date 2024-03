Graco Ramírez presenta su libro “Contra la regresión autoritaria. Memorias desde la izquierda”

Al negar que el actual Gobierno sea de izquierda, Graco Ramírez, ex gobernador de Morelos, presentó en Así las Cosas su nuevo libro “Contra la regresión autoritaria. Memorias desde la izquierda”, publicado bajo el sello de Debate, en el que detalla cómo se fueron construyendo las izquierdas en México,

En tiempos de debate y reflexión, Ramírez dijo que publicó este libro con la intención de cerrar un ciclo de definiciones por la situación actual del país, pues considera que por la vía democrática, México debe tener la oportunidad de pasar a otro régimen, donde el presidencialismo no pueda ser más el mandamás del sistema político.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el militante de izquierdas dijo que, con que exista la posibilidad de que Xóchitl Gálvez llegue a la presidencia, se abre la posibilidad de que haya un gobierno de coalición y se establezca una verdadera transición y reconstrucción del país, como lo establece la Constitución.

“Cuando me preguntan por quién vas a votar, lo más importante es reconocer el por qué vas a votar, no te preguntes por quién, sino por qué, yo contesto en el libro, porque todavía no aparecía Xóchilt como fenómeno político ciudadano”.

