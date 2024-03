María Elena Ríos acusa a Alejando Murat de obstaculizar su proceso de justicia

En Así las Cosas, la saxofonista María Elena Ríos acusó al ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, de ser cómplice de sus agresor Juan Antonio Vera Carrizal y de Alejandro Moreno, a través de su injerencia en la Fiscalía General del Estado, al obstaculizar su proceso de justicia por la tentativa de feminicidio de la que fue víctima y por violentar sus derechos humanos, tal y como lo reconoció la CNDH en una de sus recomendaciones.

Luego de que se diera a conocer que María Elena Ríos, fue postulada por Morena en su lista de diputaciones, la saxofonista aclaró que esta en una lista plurinominal por adscripción indígena, pero solo como suplente, en cambio, denunció que a Alejandro Murat, uno de sus agresores, el partido lo colocó en las candidaturas al Senado, a pesar de que es expriista.

“Yo quiero hacerle un llamado al presidente nacional de morena, Mario Delgado, que ya dijo con un cinismo que no lo va a bajar porque decidió sumarse. Protegen a los mismos priistas y de los que hicieron narrativas que no eran iguales.

Ahora yo puedo reafirmar no me importa porque estoy en la lista del partido, porque es una lista que yo me gané porque me metieron con toda la alevosía, para exhibirme y no quedar, y esto yo ya lo gane con el INE”.

—