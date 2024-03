El campo de golf que tenía Salinas Pliego, es de la nación: AMLO

Desde Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que el aseguramiento del campo de golf en Huatulco no es del empresario Ricardo Salinas Pliego, le pertenece a la nación.

“A pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en Área Natural Protegida se llevó a unas personas antier, ayer, violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para protegerlo, lo que ya es un bien público…Yo espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

Acompañado del gobernador Víctor Manuel Castro y del gabinete de Seguridad, detalló que el dueño de Grupo Salinas tenía la concesión de dicho campo, pero ésta ya venció.

“Existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego; se vence el contrato porque lo que pagaba de acuerdo a lo que me informaron de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión”, explicó.

AMLO dijo que, al vencerse la concesión del campo de golf, su gobierno planea venderlo porque no se obtiene ningún beneficio en impuestos, e incluso provocaba pérdidas.

Conferencia de prensa matutina, desde Baja California Sur https://t.co/1RozQMdwZi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2024

“Se vence la concesión y nosotros planteamos igual que aquí, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública, resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas”, agregó.

Además, López Obrador reveló que su gobierno ofreció al empresario que comprara el campo de golf pero él no quiso, por lo que se venderá tras todo el proceso que se requiera.

