Qatar niega libertad bajo fianza a Manuel Guerrero, mexicano preso por su orientación sexual

El mexicano Manuel Guerrero, de 44 años, quien se encuentra encarcelado en Qatar por su orientación sexual, permanecerá en prisión por al menos 30 días más en las mismas condiciones de detención, luego de que un juez le negó salir bajo fianza, reveló Enrique Guerrero hermano de Manuel Guerrero, en Así las Cosas.

En entrevista con Karla Santillán, el también abogado señaló que la decisión ya fue impugnada, pues no saben la razón por la que el juez le negó la libertad, ya que no hay no hay acusaciones ni cargos presentados en su contra.

Agregó que tienen audiencia el próximo domingo y esperan una resolución el lunes.

Acusó al estado de Qatar de ser omiso con el cuidado de su hermano al no brindarle el más mínimo cuidado, ya que no le suministraron una sola pastilla de antirretrovirales por su diagnóstico de VIH, ya que en un principio, no le perimitieron acceder a los medicamentos que él tenía en su domicilio.

“No solo está el tema de la gran arbitrariedad e injusticia de tener a alguien privado de su libertad por su orientación sexual, sino que tenemos el tema del VIH, no tenemos medicamento suficiente para los próximos 30 días, de hecho, el único medicamento al que ha tenido acceso Manuel es de su propiedad”. —

Resaltó que la situación de Manuel es de uno de los pocos casos que se encuentran documentados públicamente, el cual puede ser paradigmático para dejar en claro cómo se vulneran los derechos de la comunidad LGBTQ en Qatar y la falta de debido proceso.