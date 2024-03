Cómo salir de una relación codependiente ¿sabes si estás dentro de una?

Paola Bertiz Broll, escritora, psicóloga e influencer está en En Fin W para hablarnos sobre su libro “Que sea mutuo o no sea nada”, donde habla sobre las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas.

Conforme vamos creciendo se van creando lazos y relaciones de todo tipo, familiares, de amistad, amorosas, de trabajo, etc, cada una de ellas forma una parte fundamental de nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando la interacción comienza a tensarse y adopta actitudes “tóxica”, de control o manipulación? ¿Cómo se sale de algo así cuando no se detecta a tiempo?. En su libro “Que sea mutuo o no sea nada” Paola da los mejores consejos para desapaegarse de una relación así y evitar caer en una.

Los seres humanos en general somos dependientes de todo,por lo que establecemos un vínculo desde nuestros progenitores, aprendemos a vincularnos desde la necesidad y creamos vínculos seguros. Cuando tenemos una pareja nos relacionamos desde la necesidad afectiva, lo dejamos como un salvavidas. Pero esos vínculos deben ser simétricos en cuestión amorosa, no dependientes. — Paola Bertiz Broll, escritora, psicóloga e influencer

¿Qué es la condependencia?

La palabra “codependencia” se ha vuelto común de escuchar, lo que se debe evitar es normalizar; se trata de un trastorno psicológico en el que alguien manifiesta una excesiva e inapropiada “preocupación” por los problemas de otra persona o de un colectivo. De ahí que en esta generación se denomine como “tóxicos”.

Al menos 70 mujeres de 30 hombres son codependientes, esto se puede deber a que se acostumbra a proteger, a seguir una línea de: tener una pareja, casarse, formar una familia y tener hijos. Se crea un vínculo donde “se necesita " — Paola Bertiz Broll

¿Cómo salir de una relación codependiente?