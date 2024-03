Xóchitl Gálvez se pronuncia en contra de criminalizar el aborto

Xóchitl Gálvez se dio un baño de pueblo, este jueves estuvo en la alcaldía de Iztapalapa, uno de los principales bastiones de Morena en la capital del país.

Previo a su recorrido, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, se pronunció a favor del aborto como derecho que tienen las mujeres a decidir.

En conferencia de prensa sostuvo que su gobierno no dará marcha atrás en la defensa de los derechos de la mujer, pues está en contra de la criminalización del aborto.

“Es un derecho, no vamos a dar ni un paso atrás, recuerda que en los Congresos locales se aprueban cada uno de estos temas, desde mi punto de vista no habrá ni un paso atrás en los derechos obtenidos por las mujeres. No estoy de acuerdo con criminalizar a ninguna mujer que se practique un aborto, estoy totalmente en contra y en ese sentido serán los partidos políticos los que definan esa agenda, en este momento no es un tema de discusión”.

