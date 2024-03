Se disculpa Máynez por haberse burlado de las sanciones impuestas por el INE a Samuel García

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, estuvo este miércoles en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde se disculpó con una estudiante que lo cuestionó por haberse burlado, el pasado 7 de febrero, con cerveza en mano y en un estadio de fútbol, de las sanciones que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del gobernador de Nuevo León Samuel García.

“Yo le tengo mucho aprecio a muchas de las consejeras y consejeros, pero sobre todo a los miles de trabajadores que están ahí y por supuesto que no me siento orgulloso de haber trivializado un tema que puedo discutir y que puedo llevar al debate público con criterios de objetividad, con evidencias, pero que no es la forma de plantear mis diferencias con el INE, estar en un estadio de fútbol apoyando a los Pumas de la UNAM”, explicó.

Tras disculparse el candidato presidencial señaló, sin embargo, que las instituciones electorales son imperfectas y deslizó la idea de que pueden ser reformadas para mejorarlas.

“El INE, el Tribunal Electoral no son instituciones impolutas. Yo creo que la discusión no es si se toca o no se toca, ni el Poder Judicial ni organismos autónomos, los defendemos como están o las destruimos. Yo soy un reformista, creo que pueden mejorar”, explicó. “Creo que fue un error absoluto haber permitido que cuatro consejerías del INE hubieran sido elegidos por tómbola de los partidos, ya que fue una renuncia a nuestra prerrogativa legal constitucional de nombrar consejerías independientes y autónomas. Que fue un error haber aceptado que integrantes de Morena estuvieran en el comité de selección de estas consejerías, fue un proceso viciado”, advirtió.

También a Máynez se le cuestionó si su propuesta en materia de seguridad es similar a la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a lo que aclaró que ese país con los recursos que tiene pudo revertir el problema, y que hay cosas replicables que son debatibles, pero sin que esto convierta a Bukele en un referente de democracia o de protección a los derechos humanos.

Al cuestionarle los estudiantes sobre el papel que desempeña el Poder Judicial, el llamado “Caballo Naranja” dijo no creer en la “súper mayoría” que se maneja en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que ha llevado a sus integrantes a extralimitarse en sus funciones.

“Creo que se ha exagerado en el uso y abuso del amparo, que ya muchas cosas no llegan al fondo y también jueces en una suspensión, tú puedes estar a favor o en contra de una política pública del Presidente, pero suspenderla con un juez de distrito sin motivación, sin fundamentación no necesariamente le hace un bien a una causa”, reprochó el candidato emecista.

En entrevista al salir del encuentro con los estudiantes del ITAM, Álvarez Máynez cuestionado sobre el tema Ayotzinapa, recordó que en su momento cuando fue legislador él y su bancada propusieron una comisión de la verdad. “Nosotros cuando estuvimos en la 63 legislatura con Clemente Castañeda propusimos una comisión de la verdad independiente, autónoma, bajo los estándares de parámetros internacionales propuesta que no prosperó”.

