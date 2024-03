“No es la guerra de Calderón”, defiende Xóchitl Gálvez su propuesta de seguridad

Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, defendió su propuesta en materia de seguridad; “no es la guerra de Calderón”.

En su conferencia ‘Sin Miedo a la Verdad’, la aspirante presidencial respondió a las críticas en su contra, sobre todo de la candidata de “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, respecto a que sería la continuidad del ex presidente Felipe Calderón de mantener una guerra contra el narcotráfico.

“La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo y yo no, yo no voy a consentir al Chapo, la candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes, yo voy a proteger a los ciudadanos.”

“No es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales, porque no lo hizo este gobierno, porque no hicieron una propuesta similar a la que yo estoy haciendo de en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas, invertir en policías municipales, en la seguridad social de los policías, en realmente tener una Guardia Nacional que investigara, una Guardia Nacional que realmente detuviera a delincuentes, échenle un ojo a la cantidad de personas que ha detenido la Guardia Nacional y es mínima”.

En esta “mañanera” explicó los 15 puntos de su estrategia de seguridad, de los cuales destaca que no habrá persecución ni tampoco repartirá culpas a los gobiernos anteriores.

“No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, y cuando sea presidenta, tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador, por eso esta estrategia toma en cuenta el desastre que estamos recibiendo el país, el que el territorio mexicano esté en manos de la delincuencia organizada al menos una buena parte, por lo menos el 30% de todo el territorio y el punto número uno es actuar con toda la fuerza y la capacidad del estado, ninguna concesión y cortesía al crimen organizado, se acabaron los abrazos para los delincuentes, el punto dos es recuperar el respeto por la vocación de las fuerzas armadas”.

Xóchitl aseveró que habrá mayor atención en una estrategia con inteligencia y agencias que la apliquen sin persecución o espionaje.

Al ser cuestionada sobre si habrá molestia de los militares al retirarlos de las calles, señaló que sólo se molestarán los generales que tienen las grandes obras.

Así mismo, dio un sí a la convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano para firmar el Compromiso Nacional por la Paz el próximo 11 de marzo.

En ese contexto, aclaró que ningún grupo del crimen organizado se ha acercado a ella para ofrecerle recursos, incluso reconoció que como candidata se siente tranquila al recorrer el país, pero es porque cuenta con protección militar.