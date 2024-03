Claudia Sheinbaum presenta su estrategia en materia de seguridad

La candidata presidencial del Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que las campañas proselitistas deben ser serias y no andar con pactos de sangre, sino mostrar las propuestas, las estrategias para atender los problemas del país.

Cuestionada sobre el pacto de firmó con sangre la candidata de la oposición para garantizar que se mantendrán los apoyos sociales, la ex jefa de gobierno, un poco reticente, dijo que ella si tiene estrategia para disminuir con mayor velocidad los delitos y cada año reducirá el número de acto delictivos como lo hizo en la Ciudad de México.

“No quisiera opinar sobre el tema, la verdad, creo que la campaña debe ser con seriedad, porque finalmente lo que estamos haciendo es mostrar al ciudadano las propuestas. En nuestro caso el pueblo de México está convencido que tiene que continuar y avanzar la 4T. Uno de los temas que le preocupa a la ciudadanía es la seguridad y por eso decimos, tenemos experiencia, lo logramos en la Ciudad de México, y tenemos estrategia y tenemos propuesta”.

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dio a conocer el plan de seguridad que aplicaría en caso de ganar la Presidencia de la República, y la denominó “Por una República Justa y con Seguridad”.

La estrategia consiste en cinco ejes: Uno, atacar con honestidad las causas de la violencia y la delincuencia; dos, fortalecimiento de la Guardia Nacional; tres, fortalecimiento de la inteligencia la investigación; cuatro, mayor coordinación con las policías, fiscalías estatales y la FGR, y una Reforma al Poder Judicial en materia de seguridad.

Le preguntaron si con esto se podría dar un giro a la política ‘abrazos y no balazos’ que instrumenta el presidente López Obrador, a lo que Claudia Sheinbaum dijo que sí y que los abrazos son para los jóvenes, no para los delincuentes.

Reiteró que los gobiernos de Morena se diferencian de la oposición porque no se declaran guerras contra la criminalidad, sino se atacan las causas de la delincuencia.

“Miren la Secretaría de Seguridad tiene una frase que es importantísima que dice: abrazos y no balazos no quiere decir que estamos cruzados de brazos. Eso habla de que evidentemente el tema de los abrazos no tiene nada que ver con la delincuencia. Nosotros abrazamos a los jóvenes, les damos la posibilidad de escuela y desarrollarse, nosotros construimos paz, esa es la gran diferencia entre la oposición y nosotros”.

En la presentación de su estrategia de seguridad, Sheinbaum Pardo, dijo que un estudio del INEGI muestra que hay una clara disminución de la percepción ciudadana sobre la inseguridad en el país, contrario a lo que dice la oposición de que el país está en llamas o que se cae a pedazos.

“Qué dice el INEGI en esta encuesta que en 2028 las personas en las ciudades de México, el 78 por ciento de ellas se sentía insegura, en el 2013 el 70 por ciento de las personas se sentía insegura, y en diciembre de 2023, 64.9 por ciento de las personas dice que sienten inseguras, por supuesto que este indicador tenemos que seguir disminuyéndolo”.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de los integrantes de su equipo de campaña en materia de seguridad, es decir, la ex fiscal capitalina, Ernestina Godoy, el ministro de la Corte con licencia, Arturo Zaldívar y el ex Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch entre otros, quienes dieron detalles de la estrategia para reducir los índices delictivos en el país.