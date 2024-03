Martí Batres no acompañará a Sheinbaum en arranque de campaña

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que no acudirá al arranque de campaña de su antecesora, Claudia Sheinbaum, en el inicio de la campaña presidencial que se hará en el Zócalo de la Ciudad de México la tarde de este viernes.

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino enfatizó que respetará la ley en todo momento.

“No, no voy a estar, es un día hábil, no voy a estar presente en el evento, como dijimos nosotros vamos a seguir lo que marca la ley”.

Se brindará el apoyo necesario con operativos, como los que se aplican con los grandes conciertos en la Plancha de la Constitución, y la Secretaría de Protección Civil será la que decida los cierres del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Hay un esquema que se realiza para todos los grandes eventos en el Zócalo, ese mismo esquema ya lo conocen los compañeros de Protección Civil, de Seguridad, de Gobierno e igual en este caso… la Secretaría de Gobierno ha estado auxiliando a otras fuerzas políticas que han tenido también sus arranques en la media noche, en fin, a comenzar este día los arranques de campaña y se va a estar auxiliando a todos en cuestiones de carácter operativo, logístico general, protección civil o cuestiones que nos corresponde auxiliar para que realicen sus eventos todas las fuerzas políticas”.

No hay una estimación de las personas que estarán en el evento y serán las Secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana quienes brinden los detalles al respecto.

Así mismo, cuestionado sobre los temas que podrá o no hablar en las conferencias ante la veda electoral, anunció que habrá respeto a la ley sin renunciar a los derechos para evitar que el gobierno local se paralice.

“Vamos a hacer nosotros una conferencia de prensa y vamos a poner dos columnas qué sí se puede y qué no se puede, y nos vamos a ceñir a lo que diga la ley, y cuando digo que nos vamos a ceñir a lo que diga la ley lo digo en los dos sentidos, o sea respetar todo aquello que no podemos pero ejercer todo aquello que sí podemos, yo ayer comenté que el gobierno no se paraliza… ahora bien, hay un conjunto de restricciones y esas se van a respetar, por ejemplo traíamos una campaña de logros del gobierno esa no la podemos seguir”.

Batres Guadarrama enfatizó que el tema se tocará también con los funcionaros públicos, logrando un eficaz funcionamiento de cada administración.