Qué bueno que se moderaron: AMLO reprocha a Trudeau exigencia de visas

Con un reproche reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la decisión del gobierno de Canadá, para que a partir de este jueves, se solicite una visa a los mexicanos que deseen ingresar a esa nación, medida que se suspendió en diciembre de 2016 y que se retomó ante el incremento de solicitudes de asilo de ciudadanos de nuestro país.

Desde Quintana Roo, el Primer Mandatario consideró en primera instancia que la medida sólo afectará a un porcentaje de mexicanos.

“Es una modalidad que dice que sólo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá, qué bueno que se moderaron, de todas maneras nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones sin embargo ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos, porque son gobiernos independientes, libres, soberanos y nosotros vamos a buscar opciones, alternativas”.

Insistió que México no romperá ningún tipo de relación con el gobierno o pueblo de Canadá, por lo que dijo, se actuará con prudencia y serenidad sin embargo aprovechó para destacar que él apoyó al primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, cuando el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso sacar a Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Un pequeño reproche fraterno, respetuoso al Primer Ministro porque nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio porque el presidente Trump no quería por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el Primer Ministro Trudeau, no se llevaban bien y no quería que se incluyera a Canadá y lo convencí”.

Al asegurar que es muy bueno el intercambio económico existente entre México y Canadá, opinó que parte de la molestia de Trudeau pueda tener relación con el lugar que México ha ganado en su relación con Estados Unidos.

“A lo mejor también eso es lo que tiene el primer Ministro Trudeau porque la verdad, la verdad con todo respeto primero remplazamos a China en la relación económico-comercial con Estados Unidos y se quedó Canadá en segundo lugar y ya también los rebasamos ahora México tiene el primer lugar, pero algo hay, de todas maneras hagan lo que hagan nuestro respeto al señor Trudeau y más al pueblo de Canadá”.

El Jefe del Ejecutivo Federal aclaró que ante la situación política de México y Estados Unidos, no considera viable la realización de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevaría a cabo el próximo mes en Quebec, Canadá.

“Va a ser muy difícil ya que haya cumbre pero no por nosotros sino por las campañas, ese es otro asunto que no se cuidó con todo respeto lo digo, e que hay veces que no se sabe que la política entre otras definiciones así como es hacer historia, política también es tiempo, cómo empezando un proceso electoral en México se toma esa decisión unilateral ¿o es casual? No hay ninguna respuesta de parte nuestra para afectar las relaciones nada más que como está la temporada política es muy difícil que se dé un encuentro”.

Recordó que él se encuentra a siete meses de concluir su mandato y enfatizó que las preocupaciones que se tienen con los tres gobiernos como es migración, droga, armas, entre otros, ya se están tratando entre sus funcionarios.