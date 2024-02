A una víctima de 4 años se le tiene que creer, MP no presentó pruebas suficientes: Ricardo Sodi

El Consejo de la Judicatura investigará a todos los jueces relacionados con el proceso de la menor, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, quien afirmó que “a una víctima de 4 años se le tiene que creer” y que “el juez actuó dentro de los parámetros legales”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el titular del Consejo de la Judicatura Federal, dijo “la opinión pública no han leído la sentencia” y que “el video de la sentencia es un fragmento editado”.

No obstante, consideró como “error del juez enfrascarse en una conversación con la madre luego de la sentencia”, en la que su presunto abusador fue absuelto, cuando lo único que debió decirle es que existía el recurso de apelación.

Destacó que en el caso “no se precisaron las circunstancias, y no es cuestión de la niña, el ministerio público no aportó las pruebas necesarias… no acreditó la teoría del caso, faltaron pruebas e investigación a profundidad”.

“Un juez puede estas equivocado o tener aciertos, para eso existe un recurso de apelación que va a revisar el trabajo del juez”, al igual que de “todos los que hayan intervenido en el proceso, es obligación del Consejo de la Judicatura, y datemos a conocer los resultados”, concluyó.