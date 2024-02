Si no hay trato respetuoso no acudo a Cumbre de Líderes de América del Norte: AMLO

Lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el asunto electoral, ya esté afectando algunos sectores de las relaciones con Estados Unidos y afirmó que de no mejorarse el trato hacia nuestro país, podría no acudir a la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará en Quebec, Canadá en el mes de abril

Durante la mañanera desde Chiapas, recordó que se han intentado tomar decisiones unilaterales por parte de ambos gobiernos, por ejemplo recordó que Canadá estuvo a punto de afectar la frontera al señalar el incremento de solicitudes de refugio de mexicanos, sin embargo dijo, se intervino a tiempo, así mismo ahora destacó, está el anuncio de Estados Unidos ante la posibilidad de imponer aranceles a la importación de productos de acero mexicano.

“Porque nosotros tenemos muy buenas relaciones y no tienen que afectarse, no hay motivo sólo esto, esta labor de zapa que están llevando Claudio X. González, los Crauze, Denisse Dresser, Zarukhan y así un grupo de gente muy perversa, sin escrúpulos morales de ninguna índole…

-¿Si participaría en la cumbre de Líderes de América del Norte?

-Si no hay un trato respetuoso no participo, ojalá y se entienda esta circunstancia”.

De acuerdo al Primer Mandatario el anuncio de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai fue resultado de un trabajo “de lobby” que realiza la oposición en ese país y Canadá.

“Estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobby en Estados Unidos, internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México, están haciendo lobby en Estados Unidos y Canadá, tenemos esa información y cómo hay elecciones y parece que no están bien con el pueblo de México, pues recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias”.

Al insistir que a pesar de todo existe buena relación entre sus homólogos de Canadá, Justin Trudeau y de Estados Unidos, Joe Biden, les llamó a no entrar en el ruido electoral e investigar cómo actúa el conservadurismo para incidir en los próximos comicios.

“Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores y del primer Ministro Trudeu, conocieran la campaña de AMLOPresidenteNarco, ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas… Para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y poder político en nuestro país porque eso es inmoral, nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y Estados Unidos con respeto, no merecemos mal trato ni que se manche el prestigio de México”.

Y es que enfatizó a pesar de tener tantos pendientes como jefes de Estado y revisar asuntos como el posible cierre de fronteras, es necesario que sepan lo que pueden estar decidiendo sus círculos cercanos. El Jefe del Ejecutivo Federal también pidió a la oposición, jugar limpio.

“Porque eso no es sensato, eso no le conviene ni al pueblo de Estados Unidos, ni a nadie, son disparates por la cuestión electoral, lo que estamos pidiendo es modérense, no se metan si pueden convenciendo a la gente, de que no son racistas, clasistas, que no son corruptos, pueden obtener votos, pero jueguen limpio por qué tanta perversidad, ahí están comprando bots en Argentina”.

Al enfatizar que existe mucho asecho, López Obrador aclaró que la canciller Alicia Bárcena sigue en comunicación con los dos países para atender cada uno de los temas que siguen en desarrollo.