Falso que Sheinbaum y Brugada tengan “cero observaciones” en su gasto: Diputados de oposición

Diputados de oposición y algunos de Morena criticaron el desbordado optimismo de las aspirantes morenistas a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, quienes han hecho alarde de que la Auditoría Superior de la Federación no encontró observación alguna en la revisión de su cuenta pública de 2022.

La legisladora del PAN, María Elena Pérez Jaén, aseguró que funcionarios de la ASF, han servido de cómplices o “tapaderas” de las anomalías del gasto público, como el que presumen las aspirantes morenistas.

“La señora Claudia Sheinbaum y la señora Clara Brugada, hicieron gala diciendo que tuvieron cero observaciones. Claudia Sheinbaum hasta hizo Tik Tok para decir que tuvo cero observaciones, casualmente las dos candidatas tuvieron cero observaciones. Yo dudo totalmente, es inconcebible e improbable que se hayan desempeñado con pulcritud dado los montos de contrataciones de ambos gobiernos, y confirman las sospechas ciudadanas de la existencia de una dudosa relación del auditor Colmenares con la actual administración”. —

A su vez, el ex perredista y ahora diputado sin partido Marcelino Castañeda expresó incrédulo que no es posible que no se haya encontrado ninguna observación al multimillonario gasto en los gobiernos de la Ciudad de México y de Iztapalapa.

“Cómo es posible que no haya observaciones, indudablemente aquí alguien está mintiendo, y están poniendo en riesgo la a la ASF, por ello, insisto en que hay que revisar esas auditorías y a esos servidores públicos, el caso de Segalmex, la Conade, que y se ha multi expuesto aquí, que están involucrados en actos de corrupción y está involucrada nuestra máxima institución de fiscalización”. —

Incluso, la diputada morenista Inés Parra siempre muy crítica de su propio partido y gobiernos guindas, llamó corruptos e ineficaces a los funcionarios de la ASF.

“Yo entiendo que a veces el resultado de aclarar está en ceros cuando son auditorías de desempeño, pero cuando son financieras y lo saben bien los contadores y los auditores, la verdad las tenemos que revisar bien. Ya nos presentó el titular de Evaluación y Control que todo va a la baja, pero eso nos dice que son negligentes, son cómplices, son ‘tapaderas’. Que se les finquen responsabilidades a los funcionarios de la ASF por negligentes, ineptos, cómplices y corruptos”. —

Y el que salió en defensa de ambas candidatas morenistas fue el diputado Daniel Gutiérrez, quien consideró que lejos de criticar a Sheinbaum y Brugada, deberían felicitarlas por los excelentes resultados en el gasto de sus administraciones.

“Cuando alguien hace bien el trabajo pues es lo que necesitamos a nivel país, verificar el cumplimiento correcto del gasto presupuestal, debemos de aplaudirlo. Debemos preguntar a la ASF si su informe está soportado, pues creo que vale la pena felicitarlo; qué gusto nos daría que gobiernos anteriores, de otros partidos políticos hubieran hecho lo mismo”.

Y es que, durante una reunión de los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación, Ricardo Palma Rojas, reveló que va a la baja el trabajo y los resultados de este órgano fiscalizador desde 2001 a la fecha.