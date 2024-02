En búsqueda de personas... estamos donde empezamos: Efraín Tzuc

No más financiamiento al mecanismo de identificación forense

Es de reconocerse que el gobierno federal, a la ex comisionada Karla Quintana y al ex sub secretario Encinas, pusieron la crisis forense como problema de Estado, pero las medidas y los esfuerzos se fueron desinflando e incluso el Centro Nacional de identificación Humana de Morelos ya fue desmantelado; es decir, “pese a los esfuerzos en materia de búsqueda, estamos como donde empezamos”, señaló el periodista Efraín Tzuc, de Quinto Elemento Lab y ¿A dónde van los desaparecidos?

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, recordó que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense fue creado a finales de 2019 como resultado de una negociación entre familias de desaparecidos y el gobierno federal, con el dato de 52 mil cuerpos sin identificar.

El mecanismo estaba coordinado por siete expertos y era independiente, aunque el financiamiento podría provenir del gobierno federal, pero al final su labor se fue ‘desinflando’ hasta la semana pasada cuando la actual comisionada nacional de Búsqueda, Teresa Sahagún hizo el cierre.

El mecanismo actualmente tiene convenios con las fiscalías de Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, en SLP es donde más labor realizó, pero “solo reportó una sola identificación”, esto debido a que tal como reconocen los especialistas “el proceso de identificación no es magia” y los cuerpos que recibieron llevaban más de 10 años en las fiscalías sin identificación.

A ello, se suma que el mecanismo dijo, tuvo un “error de origen, que se emitió por acuerdo del comité de búsqueda y generó que las fiscalías no pudieran dejar entrara al mecanismo a las investigaciones por “no contar con una figura jurídica” solo existió por un convenio.