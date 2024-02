YouTube me censuró con fines políticos, seguramente a petición de los conservadores: AMLO

El presidente López Obrador otra vez, dedicó gran parte de su conferencia de prensa mañanera para defenderse de las versiones sobre sus posibles nexos con el narco, y la difusión masiva del número telefónico de la corresponsal del diario NYT, Natalie Kitroeff quién publicó un reportaje sobre el tema

Para empezar, el tabasqueño acusó a la plataforma YouTube de censurar con fines políticos la mañanera en que se mostró la carta de dicha periodista con todo y el número telefónico de la comunicadora, y reprochó a YouTube de no respetar su la libertad de expresión .

“No solo es un asunto sólo técnico, es un asunto político, porque no creo que esa misma norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, se meten con mi familia y me calumnian un día sí y el otro también, ¿por qué no afectó las normas de la comunidad de YouTube la periodista que hizo el reportaje en el que supuestamente yo recibía dinero del narcotráfico? Para que van la mala leche”

De hecho, López Obrador pidió investigar si a petición de alguno de sus adversarios, los conservadores, YouTube decidió censurar esa parte de la mañanera del pasado 22 de febrero. O, bien que dicha plataforma pudiera estar infiltrada por algunos de sus opositores.

Además, pidió a su vocero Jesús Ramírez mostrar otra vez la carta de la periodista estadunidense, con todo y el teléfono de Natalie Kitroeff, aunque después se arrepintió y dijo “no, no quítalo, no me vayan a cepillar “.

No obstante, aseguró que el número telefónico de la periodista es el institucional del diario NYT por lo que es público, además ella le envió al correo institucional de su vocero Jesús Ramírez dicha carta, es decir, que no se cometió ninguna infidencia

" ¿No tienes la carta? Ponla de nuevo, no le hace que nos la vuelvan a bajar, vamos a ponerla completa, la periodista está haciendo un trabajo público, y su teléfono también es institucional, es público, eso nos enteramos después”.

López Obrador quien este lunes ofreció una de las conferencias más largas aseguró que pese a las millonarias cantidades de dinero que han invertido en la reproducción del hashtag #NarcoPresidente no pueden demostrar que recibió dinero de algún grupo delictivo, “imagínense si hubiera caído en las tentaciones del dinero, me hubieran dado lo que yo les pidiera para no atacar a la mafia del poder”, señaló muy ufano.

Finalmente, sostuvo que la derecha internacional actúa en coordinación con las agencias estadunidenses que les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Aseguró que afortunadamente las campañas mediáticas no le afectan porque el pueblo está muy concientizado, está feliz, y no le cree a los conservadores.

En la conferencia de prensa, se dieron detalles de la nueva reforma en materia eléctrica, el encargado de explicar fue el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Y anunció que esta misma tarde inaugurará un rompeolas en Salina Cruz Oaxaca, y que forma parte del proyecto del tren Transístmico.