INAI podría imponer una sanción al presidente por caso NYT: Juan Jesús Garza

Luego de la exposición de datos personales de la periodista del New York Times, Natelie Kitroeff, puede haber una sanción al presidente y el INAI es el único organismo que podría imponerla, afirmó el investigador del IIJ UNAM, Juan Jesús Garza Onofre; sin embargo, éste organismo no está debidamente conformado y no se ve que el Senado vaya a nombrar a sus comisionados faltantes, e incluso hay una reforma constitucional para eliminar los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, reconoció que, pese a que el INAI ya inició la investigación respecto al caso, parece que en México “no estamos acostumbrados a este tipo de acciones cuando los organismo o autoridades públicas hacen mal uso de los datos personales”.

Y aunque existe la Ley Genera Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y nos dice qué hacer o cómo interponer en caso de que los datos personales en manos de cualquier autoridad pública responsable por hacer un mal uso de éstos de oficio o de parte, como lo hizo en este caso el INAI; el proceso es complicado.

Detalló que dicha ley otorga 50 días para la investigación y otros 50 para que se interponga una sanción que va de una amonestación pública, económica o hasta quedar inhabilitado en el cargo.

Después de los 100 día se puede acudir a tribunales a un proceso que llevaría meses y no se suele usar tanto en estos contextos.

Finalmente, concluyó que hay una falta de asimilación de que “nuestros datos personales son un derecho protegido por la ley, no tenemos que acostumbrarnos a que una persona filtre nuestro teléfono y no s veamos en la necesidad de cambiarlo” y reconocer que “no es lo mismo que una autoridad publica filtre tu teléfono a que lo haga un particular”.