“El conejo malo” llega a una presentación a caballo y hace enojar a PETA | Video

El inicio de la nueva gira de Bad Bunny, “Most Wanted Tour 2024″ arrancó en Estados Unidos, pero esto no es lo que está causando revuelo en redes, lo que generó una gran controversia se debe a su llegada, pues montado en un caballo es que hizo su apertura al concierto.

El cantante, de 29 años fue blanco de acusaciones y comentarios de personas que defienden los derechos de los animales, entre ellos destaca La organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), quien tachó al cantante de “irresponsable por exponer al caballo al ruido, luces y los gritos de miles de personas”.

“Definitivamente no ‘estamos bien’ con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo”, mencionan en el comunicado.

— PETA Latinoamérica