Denuncian a Fibra Uno ante CNBV

Fibra Uno, uno de los mayores fideicomisos de inversión inmobiliaria en México, dirigida por André El Mann, fue denunciada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por cometer fraude bursátil, de acuerdo al Oficio No. 153/3125/2024 de la misma institución.

Esto se debió a que anunciaron desde septiembre de 2023 la creación de Fibra Next, que sería listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para llevar a cabo la Oferta Pública Inicial (OPI), y en caso necesario, también en el mercado de valores de Estados Unidos.

El día en que Fibra Uno informó sobre sus intenciones de lanzar Fibra Next, las acciones de FUNO se incrementaron más del 20%, lo que se tradujo en que se sobrevaloro por más de 16 mil 66 millones de pesos en la Bolsa de Valores mediante la especulación, de acuerdo a la denuncia.

Sin embargo, en la fecha anunciada aún estaban en trámites; incluso después de varios meses, les faltaba un documento relacionado con una autorización regulatoria necesaria para poder operar bajo el régimen de las fibras.

Esta fibra se autodenomina el fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales más grande del mercado público mexicano.

El 30 de noviembre de 2023, cuando se esperaba el estreno de Fibra Next en la bolsa de valores, se pospuso, a pesar de que sus títulos fueron muy demandados entre los inversionistas locales y extranjeros.

Pero no es que Fibra Uno opte por no lanzarla, simplemente no están autorizados para ello, de acuerdo al oficio de la autoridad. Del mismo modo, lo que los detiene no es la supuesta confirmación de criterio del SAT, sino la falta de autorización de la CNBV.

En el documento se especifica textualmente: “… al que hace mención en su Escrito como CBFis Fibra Next se encuentra en proceso de análisis y revisión para su inscripción por lo que aún no ha sido autorizada por esta CNBV”, informaba la comisión el 8 de febrero de 2024.