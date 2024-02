El lado “amargo” del consumo de dulces en la vida diaria

Probablemente el azúcar es parte de tu vida y no te has dado cuenta pero ¿has contado cuántos alimentos no saludables o naturales consumes al día?; ya sea en papas, galletas, caramelos, pastelillos, bebidas gasificadas y hasta en las gelatinas, tenemos la presencia de grandes cantidades de azúcar que no solo no son difíciles de digerir, sino que a la larga obstruyen arterias o desencadenan en enfermedades que se vuelven parte de ti y la lucha por controlarlas o erradicarlas.

La couch de salud, Andrea Equihua nos explica las desventajas de consumir grandes cantidades de ésta. Y es que ya sea en postres, antojitos o cualquier alimento no natural está presente.

Culturalmente damos amor con azúcar, este genera satisfacción sin palabras, hay una sensación de abundancia o cariño al consumirlo, se crea una conexión de felicidad por la persona que te lo dio, se crea una `burbuja de cariño`, lo que no se ve es que el metabolismo lo logra procesarlo fácilmente. — Couch de salud Andrea Equihua

Contras de dar exceso de azúcar

Genera adicción y aleja de los sabores naturales

Pierden antojos saludables por esta sobre alimentación

Generan desnutrición

El color rojo 40 está presente en muchos dulces, papas, etc, es un colorante que se ha investigado y es el mayor causante de cáncer, tienen componentes que los vuelven llamativos pero son muy malos para la salud. — Couch de salud Andrea Equihua

¿Has contado cuántos caramelos comes en una semana? si identificas el problema será más fácil acabar con el alto consumo de este dañino pero delicioso adictivo.