Se registra Álvarez Máynez ante INE como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano

Este jueves se llevó a cabo el registro del tercero y último de los aspirantes presidenciales que contenderán en la elección del próximo 2 de junio.

Jorge Álvarez Máynez, se registró como candidato a la presidencia del país por Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en un ambiente festivo y rodeado de simpatizantes y militantes que además de banderas y colores naranja en su ropa, varios vistieron con sus tenis “fosfo fosfo”.

Una vez concluido el acto protocolario con los funcionarios del INE, Álvarez Máynez salió al patio central del organismo electoral, donde acompañado del líder nacional del partido, Dante Delgado, su esposa y dos pequeños hijos, aseguró que su campaña será de felicidad.

Y es que consideró que son unos infelices los de la vieja política, y al referirse a sus opositoras Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez indicó que si se aplicará la ley no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial.

“Las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado cada renglón de la Constitución, piden las leyes electorales, han hecho precampañas anticipadas y simuladas, han recibido financiamiento ilegal, han hecho uso indebido de la pauta, han incumplido una y otra vez las normas, se burlan de que vamos tarde, de que para qué contendemos. Y saben exactamente por qué. Ustedes saben por qué no querían que una opción democrática, libre, nueva, con visión de futuro estuviera en la boleta”, dijo.

Tras reconocer que sabe a lo que se enfrentará en los próximos tres meses y los riesgos que implica, Álvarez Máynez advirtió que él va a ganar la contienda presidencial porque en 90 días de campaña les va a dar la vuelta.

“Con todo y que cada una de ellas va a tener cinco spots por cada uno que yo tenga, con todo y que llegan meses de campaña, despilfarro, eventos, ¡Les vamos a ganar la contienda presidencial! porque ellas no tienen esto, ellos no tienen esta mística, ellas no tienen lo que a nosotros nos sobra: dignidad”, insistió.

