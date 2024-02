Ulises Lara, Batres y Morena buscan intimidarme, asegura Santiago Taboada

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el candidato a jefe de Gobierno por la coalición “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, dijo sobre la carpeta de investigación en su contra por amenazas que no hay pruebas y es un acto intimidatorio por parte de “Ulises Lara, el jefe de Gobierno, su cuñado y el jefe de campaña de Morena en la ciudad”, porque “soy una amenaza para ellos, porque les voy a ganar le Ciudad de México”, lo hacen a una semana de arrancar las campañas, “no les tengo miedo y no me voy a intimidar”.

“Me avisaron que estaba la Policía de Investigación, me moví rápido, le hablé a mi abogado, nos llamó mucha la atención que llegaran primero en un coche no oficial dos policías de investigación a notificarme de una supuesta carpeta de supuestas amenazas de hace dos días, rapidito como es la justicia en la ciudad, es sarcasmo. La abrieron, la integraron y me notificaron. Yo me sorprendí porque durante varios meses y años he estado asistiendo a la Fiscalía diciendo que si algún asunto tienen conmigo aquí está el domicilio de mi abogado”.

Taboada informó que le llamó la atención que mencionaron que el Ministerio Publico pidió que fuera en su casa; en la fiscalía hay muchas personas con carpetas de investigación pendientes de meses y años esperando que se notifiquen “y conmigo rápido, eso sí me da mucho coraje, habiendo tantas cosas y pendiente en esta ciudad”.

El candidato a jefe de Gobierno por la coalición “Va por la CDMX” dio a conocer que tiene una carpeta de investigación desde hace mucho tiempo de la cual ya habló con anterioridad, un Tribunal obligó que lo citaran y aseguró que se va a presentar las veces que sea necesario.