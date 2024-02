AMLO justifica revelar teléfono de periodista del NYT; “no pasa nada”

Con ataques justificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, su decisión de mencionar este jueves, el número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario se mantuvo molesto por el texto enviado por el diario estadounidense donde se le pedía responder una serie de preguntas por la investigación que hizo Estados Unidos en torno a la presunta entrega de dinero por parte del Cártel de Sinaloa y de los Zetas a personas allegadas a él y a sus hijos.

“A ustedes con todo respeto les da mucho por ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros, como si eso de ayer cuando dimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa.

-Pero ¿el teléfono personal?

-Sí, y ¿qué pasa cuando esta periodista me está calumniando?

-Pero hay una ley de protección

-No, pero también la calumnia, me está vinculando a mi y a mi familia con el narcotráfico”.

Ante la insistencia de la periodista de Univisión, Jessica Zermeño, por la violación del derecho a la protección de datos personales, López Obrador insistió que por encima de la ley está la autoridad moral y la política, así mismo mantuvo su señalamiento contra los medios de comunicación porque dijo se inclinan en favor de grupos de intereses creados y están demasiado cercanos al poder económico y político por lo que enfatizó, no fue un error el haber mencionado ese número telefónico.

“No porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de transparencia…

-Pero eso la pone en riesgo a ella, más allá de usted cualquiera la puede llamar…

-No, no, no pasada nada, no pasa absolutamente nada, es que también ese es otro dato, ustedes son los más tenaces informadores, o más bien dicho, desinformadores, los más tenaces manipuladores”.

Con múltiples interrupciones llamó a los medios hacer una autocrítica, lanzando un “bájenle una rayita a su prepotencia”.

“Esto es distinto, nosotros no reprimimos, no censuramos, no torturamos, no desaparecemos gente… Mira, a ver si hacen el reportaje sobre las calumnias del NYT y todos los medios incluyendo el de ustedes en contra de nosotros y no caigan en la autocomplacencia para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia”.

Reconociendo que hay periodistas que han perdido la vida, afirmó que no existe impunidad en el país y que el estado no es violador de derechos humanos. El Jefe el Ejecutivo Federal enfatizó que volvería a presentar los datos personales de la periodista, porque dijo, nadie lo pondrá en el banquillo de los acusados.

“-¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?

-Claro, claro cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.

-¿Y qué hacemos con la ley de transparencia?

-Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente que porque es del NYT y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes”.

Mientras hablaba de otros temas, insistió en fijar postura sobre el reportaje del New York Times insistiendo que su gobierno no teje redes de complicidad con el narcotráfico.

“Muy contrario de lo que dice el NYT, todos estos medios calumniadores y mercenarios, no existe como era antes, relaciones con las bandas del narcotráfico, de la delincuencia organizada, ni tejemos relaciones de complicidad con la delincuencia, ni con la delincuencia de cuello blanco”.

López Obrador opinó que en la actualidad la moda es calumniar a las personas por lo que lamentó que en Estados Unidos se protege esa práctica de manera legal por lo que prefería exponer el tema. También agradeció al gobierno estadounidense porque a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no hay una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de México.