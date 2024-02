NYT envió ultimátum por investigación de entrega de dinero del narco en 2018… es falso: AMLO

Cuestiona de qué área del gobierno estadounidense inició la investigación en su contra y enfatizó que podría acusarlos de intervención.

Como ultimátum calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, un cuestionario enviado a su vocero y coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez, por parte del diario estadounidense The New York Times, para aclarar puntos sobre una investigación que señaló, realizó el gobierno del país vecino y que presume la entrega millonaria en dólares para la campaña presidencial del 2018.

Desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que ello fue en respuesta que llamó a dicho medio “pasquín inmundo”.

“Pues lo que digo es que el periódico este The New York Times, no deja de ser un pasquín y no les gustó porque ayer la corresponsal del New York Times, le envía a Jesús un cuestionario pero en un tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gentes vinculadas a mi, recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos y que le daban creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum, a Jesús para que contestara”.

Según el texto enviado, el NYT trabaja en un reportaje sobre la investigación que el gobierno de Estados Unidos hizo en el actual sexenio, misma que fue cerrada luego de que autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México tras la reacción de la administración de López Obrador cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020.

“Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar, quiere decir que me han dado seguimiento porque esta es otra, nos tuvieron miedo, porque a México se les respeta… todo esto es falso, completamente falso ¿sabía el Presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso ¿de ser así qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso que sea la primera vez que escuchan de esto ¿qué opinión les merece? Nada, que ustedes son unos falsarios los del NYT y quienes les mandaron a hacer el reportaje”.

En la pregunta tres del texto, se señala que informante relató que tras la elección del presidente uno de los fundadores del cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y otro un asesor no oficial con la esperanza de salir de prisión. En el siguiente se detalla de la existencia de un tercer informante que dijo tener videos de los hijos del Presidente mexicano, recibiendo dinero de parte de los cárteles por lo que López Obrador exigió las pruebas y un pronunciamiento por parte de la administración de su homólogo Joe Biden.

“Yo espero que el gobierno de Estados Unidos, exprese algo, manifieste algo también, también si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia es su asunto pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar… ¿hay algún otro comentario que el Presidente o usted quiera agregar? Sí, que son unos calumniadores de fama mundial”.

Mencionó que según lo dicho por el NYT, al menos uno de los pagos del crimen organizado se entregó en marzo de 2020 cuando López Obrador viajó a Sinaloa para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera, sin embargo López Obrador aclaró de inmediato que el viaje tuvo como fin revisar un camino de Badiraguato. Ante ello como hiciera con el reportaje de ProPública… ¿de parte de quién?

“A ver ¿Quién fue, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la CIA, la DEA, de parte de quién? Sí, Porque ¿a ver con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido de un país independiente, hay acaso un gobierno del mundo, qué no cada país es independiente y soberano, qué autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro? ¿además quién le autoriza a hacer espionaje? Porque ni siquiera es inteligencia”.

Dijo sí a la posibilidad de acusar al gobierno estadounidense de intervencionista. A pesar de ello negó que pueda quebrantarse la relación entre los gobiernos de los dos países.

“De ninguna manera, no pueden afectar, si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque somos socios, los principales socios económicos, comerciales porque tenemos una vecindad, una frontera de crecimiento de 180 kilómetros, porque viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y porque la política se inventó entre otras cosas para evitar la confrontación. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema, eso sí”.

Visiblemente molesto, el Jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que su gobierno seguirá siendo voz de injusticias como las cometidas en Estados Unidos en contra del creador de Wikileaks, Julian Assange.

“Assange les dio la información, la publicaron y se quedaron callados y siguen sin decir nada a favor de Assange, nosotros vamos a seguir demandando la libertad de Assange, esa es nuestra postura porque es una gran injusticia lo que se está cometiendo con la libertad de expresión en el mundo, y fíjense la paradoja, quienes hablan de libertad y tienen a la Estatua de la Libertad en NY están atentando en ese caso y otros en contra de la libertad, deberían de regresar la Estatua de la Libertad a Francia o colocarla en México”.

A pesar de todo, el Jefe del Ejecutivo Federal, negó que la actuación de hacer reportajes para desprestigiarlo, pueda ser un riesgo para el próximo gobierno ya que consideró que la gente cambió mientras los medios muestran una decadencia a nivel mundial.