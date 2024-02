Gabriela Sodi renuncia a la candidatura del PRD para repetir como diputada federal

Mientras algunos políticos se quejan por no ser considerados en las listas de candidatos a senadores o diputados, algunos rechazan las postulaciones por diversas causas, entre ellas por amenazas y descalificaciones como es el caso de la diputada por el PRD, Gabriel Sodi Miranda.

La legisladora federal, renunció a la candidatura por el principio de mayoría relativa del Distrito 12, de la Ciudad de México, debido a amenazas de violencia de las que ha sido víctima sin recibir el apoyo del partido.

En una carta enviada al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dejó claro que su renuncia a la postulación para repetir como diputada es con carácter de irrevocable y definitiva, por así convenir a sus intereses personales.

En la misiva de renuncia, Gabriela Sodi redactó:

“Me permito extender mi gratitud al Partido de la Revolución Democrática, así como a las y los ciudadanos de la alcaldía Cuauhtémoc, por el apoyo, oportunidad y confianza otorgada durante este tiempo, sin embargo, he decidido renunciar por circunstancias de carácter personal, debido a las amenazas de violencia y los infundios de los que he sido objeto, hechos que me han llevado a tomar la presente decisión”.

Sin aclarar las amenazas de las que ha sido objeto, señaló que, el PRD, no le brindó las condiciones para enfrentar la candidatura a la diputación federal, por lo que ante la falta de garantías declinó su participación en la contienda electoral.

“Ya me bajé de la contienda. Pues mira me entregaron el Distrito 12 Cuauhtémoc que ya contempla toda la alcaldía, pero no lo acepté porque no me dan condiciones de garantía, y en este momento no quiero ir a esa lucha. Se lo pedí al presidente Zambrano y el partido decidió no apoyar la doble posición en lista, entonces le agradecí al PRD, pero no pienso contender la posición que me entregaron. No soy militante, pero seguiré participando en la izquierda”, aseveró.

Gracias a todos los que me han acompañado y apoyado en esta 65 Legislatura… @Mx_Diputados pic.twitter.com/XU5WIz9R6C — @GabySodi (@GabrielaSodiM) February 22, 2024

La diputada por el PRD, Gabriela Sodi, es presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, es integrante del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y participa en las Comisiones de Derechos Humanos y la de Cultura, así como en la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación.