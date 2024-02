Justifica líder de diputados, Ignacio Mier, a AMLO en caso Zaldívar

Los líderes del PAN y PRI en la Cámara de Diputados, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, aclarar en qué casos “influyó” con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para la toma de decisiones en algunos juzgados.

Pero el coordinador de los legisladores de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, justificó ese intercambio entre el titular del Ejecutivo y el del Poder Judicial, es decir, cuando López Obrador llamaba al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para “respetuosamente” recomendarle algunos asuntos.

“Yo creo que la separación de poderes en el régimen republicano no significa divorcio de poderes o renunciar a tener colaboración entre poderes. Yo hablé también varias veces con el ministro presidente, en ese momento Zaldívar, discutimos varias cosas, discutimos el décimo tercero transitorio ¿De las sentencias? - No, yo ahí no me meto porque no soy juez ni abogado”.

