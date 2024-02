Hay plan para cuidar de candidatas a la Presidencia: AMLO

Ya existe un plan entre autoridades federales y el Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a las y los candidatos de los comicios del mes de junio, fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al insistir que durante su gobierno no se harán fraudes.

Desde Palacio Nacional, en la mañanera, el Primer Mandatario comentó que en dicho proyecto participa entre otras la Guardia Nacional por lo que pronto se estará dijo, brindando un informe detallado.

“Hay un plan que han venido definiendo con el INE, la secretaría de gobernación y la de seguridad pública para conocimiento de todos, las candidatas, no sé si el candidato pero las candidatas tienen protección de un equipo de la Secretaría de Seguridad Pública también de la Guardia Nacional hay un equipo protegiéndolas”.

Además de los elementos dijo que se revisa que no exista falsedad en el momento de difundir información y se denuncien las guerras sucias, como ejemplo nuevamente puso el reportaje donde se le señala de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña del 2006 por la que reiteró, no habrá una denuncia.

“Es también esto que estamos viendo, que no hay falsedad en el manejo de información, que se denuncien las guerras sucias, como esto porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero, estamos hablando de millones de mensajes con robots, no son personas las que dicen NarcoPresidente AMLO, quienes se dedican a eso son empresas de publicidad encargadas de hacer ese trabajo mercenario… no, no, yo no presento queja, yo nada más denuncio”.

Agrego que ahora se ha puesto de moda lo que llaman las campañas mediáticas o golpes blancos, porque con la manipulación van socavando a autoridades que no les convienen, porque son dirigentes, o gobernantes, que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces. Nuevamente López Obrador se refirió a los participantes de la “Marcha por la Democracia” y afirmó que los organizadores son verdaderos hipócritas.

“Campañas financiadas por el Consejo Coordinador Empresarial, violando la ley, estos que se manifestaron ahora como paladines de la ilegalidad, defensores de la libertad y la democracia, reverendos hipócritas, todos ellos participaron o guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio entonces esto que estamos viendo ahora es lo mismo nada más que en otras circunstancias porque ya ha habido re acomodos”.

Insistió que a pesar de ello, se viven tiempos de libertad sin que signifique un riesgo de elecciones violentas.

“Hasta ahora van muy bien las cosas, no pasa de esto, no hay agresiones, no debe haber ningún tipo de agresiones, se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones de manera pacífica porque el que usa la fuerza es porque no tienen la razón, además la democracia permite que todos los ciudadanos puedan manifestarse libremente, por eso es muy importante el voto”.

Por cierto que Ana Elizabeth García Vilchis la titular de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” informó que se descubrió que ante el clima electoral, se utilizaron cuentas automatizadas y troll centers para difundir campañas de desinformación contra el presidente de México para vincularlo con el narcotráfico.

Señalo que se han publicado más de 10 millones de tweets fraudulentos en las últimas dos semanas, afectando las tendencias en Twitter o X e indicó que esto también ha ocurrido en otros países como Ecuador, Brasil y Perú.

Refirió que también se utilizan entrevistas falsas en medios de comunicación para generar material para los fraudes en redes sociales.