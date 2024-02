Demandarán a Zaldívar ante SCJN por atentar contra la autonomía judicial

Mañana presentarán una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del ex ministro Arturo Zaldívar, por atentar contra la independencia y la autonomía judicial, al incurrir en al menos 5 faltas administrativas y posiblemente en 2 delitos cuando fue presidente del Alto Tribunal, señaló Miguel Alfonso Meza, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, en Así las Cosas.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó en su conferencia matutina que intervino en decisiones del Poder Judicial cuando Arturo Zaldívar fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el especialista señaló que Zaldívar en primer lugar presionó a jueces y magistrados para que resolvieran conforme a lo que deseaba el presidente López Obrador; y en segunda porque faltó al deber de imparcialidad como presidente de la Suprema Corte.

“Por otro lado está el tráfico de influencias que implica que utilizará ese poder para beneficiar al presidente y por otro, hay otras tres faltas que están relacionadas con la violación a la independencia judicial”. —

El consultor señaló como una falta administrativa interferir con la independencia judicial e intervenir en los asuntos que son del conocimiento de otros jueces que no eran Arturo Zaldívar y que no eran sus subordinados, “simplemente son juzgados de primera instancia, pero eso no significa que fueran sus empleados y les pudiera instrucciones”.

Precisó que esto se vio en dos casos, uno en las consultas para juzgar a los expresidentes que eran inconstitucionales y que Arturo Zaldívar los aprobó; y otro caso fue en los litigios en contra del Aeropuerto de Santa Lucía.