Eugenio Hernández sí tiene órdenes de arresto vigentes en EEUU: Arturo Ángel

El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien estuvo seis años en prisión por tener presuntos nexos con el narcotráfico, y quien recuperó su libertad hace apenas seis meses, dio a conocer que buscará un escaño en el Senado de la República como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en las próximas elecciones.

Al respecto, el periodista independiente Arturo Ángel se dio a la tarea de investigar la situación jurídica actual del ex gobernador de Tamaulipas, y reveló en Así las Cosas que Eugenio Hernández, tiene un proceso abierto vigente por presuntos delitos similares al lavado de dinero en Estados Unidos, aunque ya no tiene procesos pendientes con la justicia mexicana.

“El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, sí tiene órdenes de arresto vigentes en Estados Unidos por operaciones con recursos posiblemente ilícitos por 30 millones de dólares, sin embargo, un juez federal recomendó no extraditarlo hasta que se indague en México si el dinero ilícito vienen del erario público del país”.

Detalló que en 2015 y en 2017 un gran jurado presentó ante una corte federal en Texas, dos acusaciones en contra de Eugenio Hernández Flores, y de su cuñado, por tres cargos relacionados por haber ejecutado operaciones financieras en Estados Unidos, con dinero proveniente posiblemente de hechos de corrupción, las cuales siguen vigentes.

Arturo Ángel se cuestiona si la búsqueda urgente por una senaduría tiene que ver con la protección que le pueda brindar el fuero federal, ante una posible extradición a Estados Unidos.

“Vamos a suponer que el Tribunal colegiado dijera que no es procedente el amparo, el señor Eugenio Hernández tiene que ser extraditado a Estados Unidos, la pregunta es podría ser extraditado si tiene un fuero federal. Yo no conozco ningún caso así. En ese sentido no sabemos si Eugenio Hernández está buscando esa protección o él tiene esa necesidad de ser servidor público otra vez”.

—