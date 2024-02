Prohibición de matrimonio infantil no disuelve matrimonios establecidos

“Estas costumbres comunitarias en muchos casos que se observan en comunidades indígenas que aceptan a niñas y también niños menores de edad a realizar esta violación a su libertad, a su derecho a decidir del matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos, se afecta la salud, la seguridad personal y economía, el bienestar de la vida digna que es un derecho humano”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la senadora de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que la reforma para prohibir el matrimonio infantil no afecta la autodeterminación de los pueblos originarios sino defiende los derechos humanos de los menores, aunque la ley no marca que se puedan disolver, “yo no creo, se tendría que analizar la situación”.

La senadora de Morena dijo que aún tiene que pasar por la Cámara de Diputados y votarse en el Pleno, llegar a los estados para que modifiquen constituciones locales, modificar la Ley General de Acceso de Niñas, Niños y Adolescentes, el código penal y jugar un papel fundamental en la educación mediante información de diferentes instituciones como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), registros civiles e instituciones que tienen contacto con las comunidades.