AMLO asegura que respetará el resultado de las próximas elecciones

Aunque bromeó y pidió cambiar de ejemplo, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a respetar los resultados de los comicios del próximo 2 de junio, para la elección de quien lo sucederá para los próximos seis años.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, fue cuestionado sobre su postura ante lo que pudiera ser el triunfo de la oposición, sin embargo tras un poco de risas, el Primer Mandatario aseguró que reconocería los resultados porque la voz del pueblo es la voz de Dios.

“Sí, en la democracia es así, es el pueblo el que manda, hay que pensar en la canción de Chava Flores, a qué le tiras cuando sueñas mexicano, si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se debe obedecer, esa es la democracia , el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar y la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia”.

Al hablar de los cambios durante la llamada Cuarta Transformación, López Obrador dio por terminada la práctica del bono sexenal que se entregaba a los trabajadores gubernamentales al término de un mandato y es que dijo, que este pago no está presupuestado.

“Pues sí, ya no hay malas costumbres, ya no, eso no está presupuestado

-Adiós al bono sexenal.

-Sí, es que eso no está en el presupuesto, están los sueldos y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo porque vamos a terminar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza, los trabajadores de base no tienen ningún problema”.

López Obrador añadió que el presupuesto es dinero del pueblo y no del gobierno para que se esté malgastando.

Respecto a la renuncia del subsecretario de Gobernación, César Yañez para integrarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, el Jefe del Ejecutivo Federal dijo que es un buen cuadro y podrá ayudar a continuar con la transformación del país ya que insistió, conoce todo el territorio nacional, además de la historia del movimiento, a los precursores del movimiento por lo que deseó que le vaya bien.