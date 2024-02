Xóchitl Gálvez inicio gira de dos días por España

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, inició este domingo una gira de dos días por España.

Este día encabezó dos tertulias con mexicanos residentes en ese país, tuvo un encuentro con el ex presidente Felipe Calderón y se reunió con empresarios.

Ante los mexicanos que viven en esa nación, dijo que el presidente la ha llamado ladina, racista y clasista. “Lo bueno es que tiene claro que no soy ni corrupta, ni inepta. Eso me da gusto”.

Los otros insultos, explicó, tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Sheinbaum.

En la tertulia con los paisanos, Xóchitl Gálvez, expresó que es necesario acabar con el odio y la polarización que se vive en el país.

“Vida, verdad y libertad, son tres de los valores de los que nosotros tenemos en este proyecto. Acabar con la polarización, acabar con la división, acabar con el odio. Ahora mismo, el presidente ha escrito en su libro que yo estoy aquí porque la oligarquía me puso. La verdad que no se dónde estaba la oligarquía cuando me fui a la ciudad de México a vivir en un cuarto de lámina. Ni siquiera tenía la posibilidad de salir adelante- Estoy aquí por mi merito personal”.

