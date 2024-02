Francisco Cienfuegos asegura que desconoce las transacciones por las cuales se le acusa

“Es un sin vergüenza borracho como te diste cuenta, en el vídeo Samuel García y Jorge Álvarez Máynez son la burla de todo el país y buscan crear una cortina de humo, la gente no está ciega… esa nota que salió ayer, lo mismo paso el 7 de mayo de 2023, unos días antes que me nombraron delegado para elección en Coahuila, la denuncia la vengo arrastrando desde 2022, yo soy un servidor público de carrera profesional, en mi actuar siempre he estado a disposición de cualquier autoridad para dar mi transparencia”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el coordinador de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, aseguró que desconoce las transacciones de las empresas a los dieciséis países de las cuales se le acusa, el motivo es para desacreditar el crecimiento de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en ese estado porque Movimiento Ciudadano (MC) no reunirá votos.

Cienfuegos dijo que los de MC lo que pretende es desviar la atención de sus errores, “yo no he tramitado ningún amparo” y Samuel García los promovió para evitar la orden de aprehensión en su contra, su gabinete y su familia; el gobernador de Nuevo León debería de estar preocupado por la contaminación, el desabasto de agua, los homicidios, su plan es desviar los temas para manipular el proceso electoral.

Sobre la reacción de Xóchitl Gálvez aseveró que ya se comunicó con ella y le ratificó su respaldo para seguir al frente de la coordinación en Nuevo León, “yo tengo un gran reto, va a ganar, hemos estado creciendo y no poniendo de moda unos tenis”, concluyó.