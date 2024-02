Magistrados del TEPJF “no son mis amigos”: Denise Dresser

Tribunal determinó que no ejerció violencia política de género

“El TEPJF puso de relieve el tema principal, que cuando se trata del uso de recursos del préstamo no aclarado del préstamo de un avión del ejército para trasladar a los familiares de la diputada, un caso que por cierto el ejército se ha negado a responder a las solicitudes de información de periodistas”, pudo más de lo que dije, señaló Denise Dresser, luego del fallo a su favor y tras la publicación de la diputada Andrea Chávez en redes:

“A Denise Dresser le perdonan el castigo sus amigos magistrados”, señaló la diputada federal Andrea Chávez, quien le aceptó su disculpa, “para que nunca más vuelva a violentar políticamente una mujer, aunque no le caiga o aunque no piense como ella”.

Dresser afirmó en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, “nunca sugerí que ella hubiera llegado a la vida política por una relación personal, si sugerí -en el contexto del debate de los candidatos-, que quizá una relación personal había o explicaba el préstamo del avión”. Pero finalmente reconoció que el TEPJF priorizó el derecho del público a saber cuándo existen casos de corrupción.

No obstante, resaltó “no merecía que se me colocara en una lista de violentadores de género, que bueno que hubo una corrección y aún mas importante, el derecho del público a saber cuándo existen casos de presunta corrupción”. Por ello, celebró “el fallo unánime de un Tribunal fracturado”, aclarando “no son mis amigos”.