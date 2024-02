Por denunciar al rector de la Universidad de Chapingo, Violeta “N” sufrió acoso y fue violentada

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Héctor González, abogado de Violeta “N”, acusó de inoportunas las declaraciones del rector de la Universidad Autónoma Chapingo porque existe una victima que sigue siendo revictimizada y sufre violencia digital, no se puede estipular que las acusaciones en su contra son por cuestiones políticas cuando es real que sufrió violación.

“Definitivamente yo considero como su defensa que cometió un ilícito, aquí el tema es que tenemos una alumna, una mujer que fue violentada sexualmente conforme a lo que ella narra y ella vivió”.

González dijo que se inició una carpeta de investigación el año pasado del delito que se cometió en el 2022, en ese momento todavía el hoy investigado no era rector. La victima realizó la denuncia en la Contraloría Interna de la Universidad, pero no le hicieron caso, “sufrió acoso, fue violentada, no le permitían la entrada a la misma Universidad, busco el apoyo legal y jurídico para saber qué hacer, no tenía apoyo, su familia es de Veracruz”.

El que digan que el rector nunca fue citado muestra delitos graves, en su momento se hizo todo en total secrecía; en el cateo la Fiscalía actuó conforme al derecho, ya había una orden de aprehensión para capturar al acusado tras haber reunido los requisitos, el que se esconda y enfrente a la fiscalía es erróneo, concluyó el abogado de Violeta “N”.