“No es delito ser hermano de un personaje”: Abogado de “Don Rodo”, hermano del líder del CJNG

"No es delito ser hermano de un personaje, puede una persona portarse mal pero no es lo mismo".

Abraham Oceguera Cervantes, alías “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, fue liberado durante la madrugada, luego de que un juez de control, ordenó el domingo su liberación, tras señalar irregularidades en su detención ocurrida en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, el pasado 21 de abril, por elementos de la Guardia Nacional.

En Así las Cosas, Víctor Beltrán, abogado de Abraham Oseguera “Don Rodo”, quien fue acusado por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas, señaló que “no es delito ser hermano de un personaje”, al afirmar que una persona puede portarse mal, pero el hermano no tiene la culpa de lo que haga su familiar.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la defensa relató cómo fue la detención y aclaró que su cliente se dedica a las labores del campo, pues negó que sea parte de una organización criminal del narcotráfico.

“Simplemente ofrecimos las pruebas necesarias y suficientes para debatir acerca de las imputaciones y señalamientos falsos que presentó la autoridad, en este caso la Guardia Nacional, presenta un informe homologado, muy peliculesco, no sé de dónde sacan tantas ideas vagas”. —

Rechazó que al momento de la detención de Abraham Oceguera, se le haya encontrado armas, fentanilo, diferentes drogas, además de una licencia falsa que acreditaba como Rodolfo Garibay González.

El abogado acusa que la Guardia Nacional sembró evidencia, pues nunca le acreditaron nada.

“Este informe que señalan que pone en cuestión el Ministerio Publico, es de que iban en un recorrido de vigilancia por la calle de mi defendido, a las 03:30 de la mañana, cuando para empezar esa calle es cerrada, cómo vas a andar circulando en una calle cerrada… se presentaron no siete, sino 28 videos que presentamos nosotros y nada más se desahogaron siete.

El Ministerio Publico no quiso ver los otros 21, ya habíamos solicitado cuatro órdenes de cateo y no nos las concedieron, porque no hacen bien su trabajo, entonces aquí tiene que venir a decir la Fiscalía para tratar de justificarse se echan la bolita la Policía Municipal, al juez, por qué no hablan de las pruebas”.