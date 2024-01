Sequía en CDMX amerita declaratoria de desastre: José Luis Luege Tamargo

El 2023 fue declarado el año de mayor sequía en México, muchas regiones del norte del país y particularmente la zona metropolitana ameritarían la declaratoria de desastre, afirmó José Luis Luege Tamargo, quien advirtió que con los niveles del Cutzamala y el acuífero capitalino, en marzo-abril no habrá agua.

El ex titular de la Conagua, dijo en entrevista para “Así las Cosas” con Javier Risco, que la titular de gobernación no se atreve a hacer la declaratoria de emergencia por no incomodar al presidente, pues recordó que fue él quien argumentando corrupción desapareció el Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

Detalló que de acuerdo con el capítulo 15 de la Ley General de Protección Civil, las autoridades y los organismos responsables de emitir los dictámenes técnicos tienen la obligación legal de hacer la declaratoria.

Por ello instó a los gobiernos de los estados, municipios y alcaldías a que exijan la declaratoria y acciones inmediatas para que puedan hacer frente a la sequía, ya que ni la Conagua, ni el sistema de aguas de la Ciudad de México cuentan con los recursos suficientes para hacer frente al desastre que viene.