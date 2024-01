Ser “amigo” de los hijos de AMLO, es el negocio del sexenio: Xóchitl Gálvez

El negocio de este sexenio no son las obras públicas, no son las inversiones extrajeras, no son las remesas, no es el litio, el negociazo de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo la aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez.

En su Conferencia de la Verdad, la candidata opositora insistió en que, si eres “cuate” de José Ramón, Andrés Manuel o de Gonzalo López Beltrán ya la hiciste, serás un empresario prominente.

La senadora con licencia retomó este martes los reportajes de “El Clan”, presentados por Latinus y dijo que estas investigaciones exhiben de cuerpo entero lo que significa la 4T.

Explicó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador significa traición, tranza, tráfico de influencias y tapadera de corruptos.

Exigió que se investigue al empresario Amílcar Olán y a los hijos del presidente por corrupción y enriquecimiento ilícito.

Retó al primer mandatario, ya que le gusta exhibir hasta a los empresarios, dijo, a que informe cuánto dinero tenía la empresa de Amílcar Olán y cuánto tiene ahora que está metido en el Tren Maya, en la compra de medicinas y en la Refinería de Dos Bocas.

Xóchilt Gálvez se refirió a su contrincante, la candidata morenista Claudia Sheinbaum como la tapadera de la 4T.

Dijo que por algo el presidente la apodó como su corcholata, porque, señaló, “las corcholatas son eso, una tapadera. Y a la doctora le toca tapar la corrupción de los hijos del presidente”.

Finalmente, la aspirante presidencial dijo que el Gobierno de López Obrador reabre el caso Colosio, como una caja china, para distraer a la opinión publica frente a los actos de corrupción de sus hijos.

Remató diciendo: “a los amigos de Andy les tocan los contratos por pedazo y a los críticos del Gobierno les toca toda la furia de Palacio”.