Insertan pilas de concreto cubiertas con acero, en cavernas bajo el Tren Maya: Cristina Nolasco

En Así las Cosas, Cristina Nolasco, integrante del colectivo #SélvameDelTren, denunció la perforación de cavernas y cenotes ubicados bajo el tramo 5 del Tren Maya, en los cuales, ya comenzaron a insertar pilas rellenas de concreto y cubiertas con acero, que no estaban consideradas en ninguna manifestación de impacto ambiental, lo cual señaló, es ilegal.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la activista ciudadana estima que 15 mil pilas serán colocadas dentro de estos escenarios naturales, que tendrán el objetivo de sostener el viaducto elevado por donde pasará el tren, a pesar de que las autoridades habían afirmado que estos ecosistemas no sufrirían ningún daño.

“Habían dicho que no se iban a dañar las cuevas y los cenotes y que esta improvisación de elevar el tren sobre viaducto elevado en el tramo 5, era para protegerlos. A ras del suelo no podían ir sobre las cuevas y los cenotes, no hubieran resistido la infraestructura, entonces se lo inventaron e improvisaron esta solución en agosto de 2023″.

