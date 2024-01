Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan el 22 de enero 2024? ( Getty Images )

Iniciamos la cuarta semana de enero y para comenzarla con el pie derecho evita una infracción o que te lleven al corralón.

Acá te contamos cuáles son los carros que pueden circular y los que será mejor dejar estacionados de acuerdo a lo que dicta el programa Hoy No Circula de este 22 de enero.

Recuerda que todos los vehículos que no cuenten con calcomanía cero o doble cero deberán acoplarse al programa ambiental de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que si no se cumplen sus normas, podrías hacerte acreedor a una ruta que va de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Automóviles que NO circulan HOY

De acuerdo al calendario del Hoy No Circula, los coches que no circulan el 22 de enero son los siguientes:

Vehículos engomado color amarillo

Con terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Vehículos que pueden circular este lunes

Estos coches sí pueden transitar hoy lunes sin ninguna restricción:

Hologramas 0 y 00

Automóviles eléctrico e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

Taxis

Motocicletas

Recuerda que el horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.