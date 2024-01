“Modelo de seguridad federal nunca funcionó”, dice Xóchitl Gálvez

ACÁMBARO, Gto.- Durante su cierre de precampaña, Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial de la coalición formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), centró su discurso en el tema de seguridad, en donde dijo que el país está a punto de tomar la decisión más importante de las últimas décadas, como es seguir con modelo que se demostró que no funcionó, a cambiar a otro en el que el valor por la vida sea la prioridad.

En el municipio guanajuatense de Acámbaro, Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que Guanajuato es un ejemplo de cómo el país “está sufriendo” por el abandono del gobierno federal, pues así como este estado está padeciendo por los embates de la delincuencia, otros también lo viven en carne propia todos los días.

“El modelo de seguridad de López Obrador se agotó y nunca funcionó. Este gobierno, en lugar de buscar a los desaparecidos, decidió borrarlos de la lista; Tabasco es una tragedia, Tabasco no era inseguro y ahora hay unas balaceras, que el presidente se atrevió a decir que eran cuetes, ¿cuáles cuetes? Eran balazos. Y los polleros del Estado de México, o los campesinos que le tienen que pagar el derecho de piso de un peso por cada metro cuadrado de siembra al crimen, tenían que pagar 10 mil pesos por hectárea ¿y dónde estaba el gobierno? Lo mismo pasa con los pescadores de Tamaulipas, con los taxistas de Baja California y no sólo, también en Quintana Roo, los hoteleros que son extorsionados. “El valor de la vida está amenazado por el desdén del gobierno que no le apuesta a la seguridad”.

“Basta que asesinen a los jóvenes, basta de que Guanajuato sea una noticia mundial, por lo que le pasó a los jóvenes en Salvatierra, tengan la certeza de que vamos a cuidar a los jóvenes, porque yo soy madre de dos hijos y tenemos que cuidar a los jóvenes, los voy a cuidar como si fueran mis hijos y a los niños les tenemos que cuidar a los niños”.

Incluso, exhortó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que acuda a Guanajuato y le dé la cara a las y los habitantes, puesto que aseguró que el estado está abandonado en seguridad desde el primero de diciembre de 2018.

“Yo le exijo desde aquí, al presidente López Obrador, que venga a Guanajuato, que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses, para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes, que deje de presionar a los ciudadanos, todavía le queda tiempo, todavía le quedan nueve meses, que se ponga a trabajar, en vez de meterse en la elección”.

Programas sociales se quedan, asegura

Xóchitl Gálvez también señaló que los simpatizantes de la Cuarta Transformación están “espantando” a las personas, al decirles que si ella gana la elección, los programas sociales actuales van a desaparecer, cosa que calificó como falsa.

“Les van a decir que yo quiero quitarles los programas sociales: falso, los programas sociales no se quitan, los programas sociales son un derecho, los programas sociales se quedan”.

Además, dijo que aunque no puede emitir aún propuestas, adelantó que en su momento planteará el cómo es que propondrá que regresen las guarderías, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y el Seguro Popular.

“Vamos a regresarle la esperanza a los jóvenes de México, para que tengamos un país grande, un país que crezca; mi compromiso es que México esté en las economías más grandes del mundo; mi compromiso es que México tenga el mejor aeropuerto de América Latina; mi compromiso es que México pueda traer más inversiones, apostando a la energía limpia, a garantizar agua.

“¿Están listos para enfrentar la lucha más importante de su vida? Porque tenemos que luchar, vamos a enfrentar una elección de Estado y tenemos que estar juntos”.

Al cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez, que se llevó a cabo en la plaza cívica Miguel Hidalgo, de Acámbaro, asistieron la precandidata a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza; el presidente del Comité Directivo del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares; el precandidato al Senado, Miguel Márquez Márquez, así como Juan Hernández, actual coordinador nacional Migrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, entre otras personalidades de la política local.