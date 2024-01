Hoy No Circula CDMX y Edomex: Qué autos no circulan el 18 de enero 2024 / ©fitopardo

El Hoy No circula de este jueves 18 de enero de 2024 indica que los vehículos que no tienen la autorización para salir a las calles sin aquellos que no cuentan con calcomanía 0 o 00 y que cuentan con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y aquellos que tienen holograma de verificación 1 y 2.

Municipios de Edomex donde no circulan estos automóviles

Así como en el Valle de México, estos municipios también deben cumplir lo que dicta este programa ambiental:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Vehículos que circulan hoy

Mientras que los carros que sí pueden salir a las calles este 18 de enero son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas