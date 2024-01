Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué carros no circulan el 17 de enero 2024? ( Getty Images )

¿Ya estás a punto de salir de casa?... Antes de hacerlo, verifica si tu coche puede salir a las calles.

Recuerda que de acuerdo al Hoy No Circula, los autos que no cuenten con holograma cero o doble cero deberas ajustarse a su calendario de circulación.

En W Radio te contamos cuáles son los carros que pueden circular y los que deberán de quedarse en casa.

Automóviles que no circulan hoy

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los carros que no circulan este Miércoles 17 de enero de 2024 son los siguientes:

Automóviles con engomado color rojo

Placas con terminación 3 y 4

Holograma 1 y 2

Vehículos que circulan el 17 de enero

Los autos que no tienen ningún tipo de restricción para transitar este miércoles son:

Hologramas 0 y 00

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.