Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan el martes 16 de enero 2024

La tercera semana de enero va iniciando y si no quieres empezarla con el “pie izquierdo” o mejor dicho con los dos pies en el torito, revisa si podrás sacar tu coche este martes 16 de enero o si toca dejarlo guardado en casa.

Por ley los ciudadanos del Valle de México y el Estado de México deben seguir el programa ambiental Hoy No Circula, establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que, de no ser así te puedes llevar una infracción o peor una multa que van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Evita contratiempos y checa si tu vehículo podrá transitar por las calles.

Automóviles que no circulan el martes

Los carros que deben quedarse guardados este 16 de enero si no quieren llevarse una multa que va de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos, son los siguientes:

Vehículos con engomado color rosa.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 7 y 8.

Los vehículos que pueden transitar sin ningún tipo de restricción para este martes son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Motocicletas

Carros con placas de discapacitado.

El horario del Hoy no circula entra en vigor a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.