Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué carros no circulan el 15 de enero 2024? ( Getty Images )

Llegamos a la mitad del primer mes del 2024 y si ya empiezas a sentir los estragos por los gastos que se hicieron en las fiestas decembrinas, debes de saber que hay maneras para no sufrir tanto por la cuesta de enero y acá te compartiremos algunos tips, pero antes hablemos del Hoy No Circula de este 15 de enero.

Porque si lo que no quieres es sumar una multa a los aprietos de la economía de cada inicio de año entonces debes consultar si este lunes tu coche puede salir a al calle o si le toca quedarse estacionado.

Aquí te compartimos unas recomendaciones para sobrellevar la cuesta de enero: Cuesta de Enero 2024: Tips para liquidar deudas, cubrir pagos y anticipar nuevos gastos

Automóviles que no circulan hoy

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan este lunes son los siguientes:

Vehículos con engomado color amarillo.

Holograma 1 y 2.

Terminación de placas en 5 y 6.

Vehículos que tienen permitido circular este lunes

Estos son los autos que no tendrán ninguna restricción para transitar el 15 de enero:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

Corros con placas de clásico

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.