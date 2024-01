Falsas, acusaciones de Sanjuana Martínez sobre desvío de liquidaciones a campaña de Sheinbaum: SutNotimex

Las acusaciones de la ex directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, no sólo son falsas sino son producto de una rabieta que nos está mostrando su verdadera cara al no conseguir lo que pretendía, aseguró la secretaria general del Sindicato Único de Notimex (SutNotimex), Adriana Urrea Torres.

En entrevista, la dirigente gremial agregó que una de las mesas de negociación llevadas a cabo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje e incluso en la Secretaría de Gobernación, Sanjuana Martínez pidió un monto mayor de liquidación para ella y su gente, mayor al autorizado incluso por el propio presidente de la República.

“Primero el aventar la bomba y decir eso; ellos son los que están actuando mal yo lo hice bien cuando en realidad hay una mala gestión que si se debería de investigar; segundo reaccione de esa manera porque no habría recibido lo que realmente dijo; esta señora como siempre se ha manejado es “si tú no respondes a mi petición entonces te vuelves mi enemigo” que pasó, es que de acuerdo a lo que yo supe en este proceso es que ella había dicho que el presidente ya le había autorizado el presupuesto pero cuando se consultó cuando los funcionarios consultaron al presidente si era real el presidente dijo; se va a pagar sólo lo que la ley establece y entonces ahí fue cuando se vino el ajuste no le gustó y yo no dudaría que hasta por eso mismo es que ahora hasta se fue contra el presidente”.

W RADIO tuvo acceso a un documento donde efectivamente la ex directora de la desaparecida agencia de noticias del Estado Mexicano Notimex, plantea para ella y sus colaboradores, un monto de 180 millones 136 mil 583 .66 pesos (ya descontando impuestos) por concepto de liquidación bruta del personal activo al 31 de diciembre del 2023.

De este monto, Montemayor Martínez propuso tan sólo como monto de su liquidación personal 13 millones 84 mil 425.24 pesos (ya descontando impuestos).

En el documento se especifica que la liquidación por Ley Federal del Trabajo y Contrato, corresponde a la liquidación de 3 meses 20 días por año y 12 días por antigüedad, agregándose las prestaciones establecidas en los contratos individuales para el personal de confianza y en el caso del personal de base el contrato colectivo, el cual se consideró, vacaciones de periodos no disfrutados y prima de antigüedad.